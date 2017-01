Uber e Cabify multadas pela PSP no aeroporto de Lisboa

A Federação Portuguesa de Táxis já criticou aquilo que chamou de "inação da PSP e da GNR, responsáveis por fazer cumprir a lei, na recusa de fiscalizar a Lei 35/2006 - Lei contra o transporte ilegal de passageiros".A lei, que entrou em vigor em novembro, regulamenta o acesso à atividade e ao mercado dos transportes em táxi e reforça as "medidas dissuasoras de atividade ilegal" no setor.A lei visou reforçar as coimas pelo exercício ilegal de transporte de táxi. Pelo exercício da atividade sem o alvará, as coimas passaram a ser entre 2.000 e 4.500 euros (pessoa singular) e entre 5.000 e 15.000 (pessoa coletiva).Contactada pela Lusa, fonte da Uber escusou-se a comentar a operação de hoje junto ao Aeroporto de Lisboa e reiterou que esta plataforma estará empenhada "em apoiar os motoristas numa transição para um quadro regulatório moderno e inclusivo de novas tecnologias, que entrará brevemente em vigor".