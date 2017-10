UGT vai manter "pressão" sobre o Governo mas em "paz social"

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Silva disse que não abdica de manter pressão sobre a matéria salarial e o salaário mínimo.

O secretário-geral da UGT disse esta segunda-feira que vai "manter pressão" sobre o Governo para o Orçamento do Estado do próximo ano, mas sublinhou que a central sindical é pelo diálogo e pela paz social.



As declarações do líder da UGT, Carlos Silva, foram feitas à saída de uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito das audiências aos parceiros sociais sobre o Orçamento do Estado para 2018, que começaram na sexta-feira e terminaram esta segunda-feira.



Carlos Silva contou aos jornalistas que transmitiu ao chefe de Estado que "a UGT não abdicará de manter uma pressão sobre o Governo e sobre os parceiros sociais, neste caso os empregadores, em relação à matéria salarial e ao salário mínimo".



A UGT defende um aumento médio dos salários entre 3% e 4% e a atualização do Salário Mínimo Nacional para 585 euros, a partir de 1 de janeiro de 2018.



O líder sindical sublinhou que as matérias que farão parte do OE2018, no geral, "vão ao encontro das expectativas da UGT", embora a central sindical defendesse mais um escalão de IRS.



Carlos Silva considerou "imperioso" que o Governo continue a dialogar com as estruturas sindicais da administração pública, acrescentado que "a UGT é a única verdadeira organização sindical do país que defende o diálogo social com o Governo e com os parceiros".



Sobre a greve marcada pela Frente Comum (da CGTP) para dia 27 de outubro, Carlos Silva sublinhou que "aquilo que outras organizações sindicais querem fazer está no direito e na sua liberdade de ação", mas a UGT vai "continuar a apostar no diálogo.



"A UGT é um parceiro que defende a paz social, quer ao nível do privado quer do público", reforçou Carlos Silva.