Ultimato à Resende por falta de manutenção

Autocarro incendiou-se ontem em Valongo, após incidente semelhante na sexta-feira.

Por Manuel Jorge Bento | 13.07.17

Uma viatura da transportadora Resende incendiou-se ontem, às 13h00, na rua Conde Ferreira, em Valongo. Já na sexta-feira, outro veículo da empresa pegou fogo na avenida Serpa Pinto, em Matosinhos. Em outubro, o despiste de outro autocarro provocou um morto e quatro feridos, junto ao mercado daquela cidade.



Os incidentes e acidentes com viaturas da Resende levaram ontem a Área Metropolitana do Porto e a Câmara de Matosinhos a admitirem lançar um concurso público para a concessão dos transportes do concelho.



As duas entidades vão reunir-se, na próxima semana, com a Resende. Em causa está o relatório da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes que refere "a existência de dados preocupantes no que respeita à conservação e à manutenção da frota".



Perante estas conclusões, autarquia e Área Metropolitana entendem que, se a empresa não apresentar "garantias de cumprimento imediato das recomendações feitas pela Autoridade da Mobilidade, o presidente da Câmara de Matosinhos poderá propor na próxima reunião do Conselho Metropolitano (dia 28) a abertura imediata de um concurso público para a concessão dos transportes públicos em Matosinhos".



"Chegámos a uma situação limite e já foram oferecidas várias oportunidades para a empresa cuidar dos veículos que fazem serviço público", disse ao CM José Pedro Rodrigues, vereador em Matosinhos.



"Temos de fazer tudo para que a situação dos transportes públicos melhore", afirmou Avelino Oliveira, secretário da comissão executiva da Área Metropolitana do Porto com responsabilidade na área dos transportes.