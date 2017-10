Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Um dia histórico para a Culatra”

Donos de habitações vão poder pedir títulos de utilização.

09:00

"É um dia histórico para a população do núcleo da Culatra". Foi assim que a notícia da aprovação da proposta de legalização das habitações daquele núcleo das ilhas Barreira da ria Formosa, em Faro, foi classificada por Sílvia Padinha, presidente da associação de moradores local.



Os proprietários das 377 casas do núcleo - com mais de mil habitantes - que nos últimos anos enfrentaram, por várias vezes, o risco de verem demolidas as construções, vão agora poder pedir títulos de utilização, para serem titulares legítimos das habitações. Os títulos têm a duração de 30 anos.



"A decisão vem manter a identidade do núcleo, pois os títulos podem ser transmissíveis para os filhos dos atuais proprietários, mas impede a venda e compra das casas a terceiros", diz ainda Sílvia Padinha.



A proposta aprovada esta sexta-feira na Assembleia da República, elaborada pelo Ministério do Ambiente, abrange apenas casas de primeira habitação e de pessoas com profissões ligadas à pesca e ainda mariscadores e viveiristas.



Segundo o Governo, passados 30 anos, e se as condições ambientais se mantiverem, os títulos podem ser renovados.



"Não queremos outra Quinta do Lago. Queremos que estes títulos venham com regras apertadas", realça Sílvia Padinha.