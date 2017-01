Um dos argelinos detido vai ser expulso de Portugal

Em atualização

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um dos argelinos detido por ter fugido do aeroporto de Lisboa vai ser expulso de Portugal por não ter documentação, mas já demonstrou vontade de voltar à Argélia.O outro detido tem documentação para circular no Espaço Schengen e não será expulso.Os dois argelinos serão encaminhados para o Centro de Instalação Temporária do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde estão ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.