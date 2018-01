Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um dos feridos de Tondela já teve alta

Quatro feridos permanecem internados no Hospital de Coimbra, dois deles com um prognóstico reservado.

16:22

Um dos doentes que se encontrava internado na Cirurgia Plástica e Reconstrutiva do Centro Hospitlar Universitário de Coimbra (CHUC) já teve alta, na passada quarta-feira, informou a unidade de saúde.



Em Coimbra, mantém-se internados quatro doentes do sexo masculino, na Unidade de Queimados, dois deles com um prognóstico reservado.



O incêndio do dia 13 de janeiro, que deflagrou numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, provocou nesse dia oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com fonte do Ministério da Saúde.



Um ferido grande que estava internado no Hospital de São João, no Porto, acabou por morrer, elevando para nove o número de vítimas mortais do sinistro.