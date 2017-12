Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão de material pirotécnico faz pelo menos um ferido

Engenhos rebentaram num camião junto a igreja de Espinheiro, em Santarém.

10:40

Um camião que transportava fogo de artifício explodiu na manha desta segunda-feira, em Espinheiro, Alcanena, em Santarém. Ao que o CM apurou a explosão fez pelo menos um ferido.



O alerta do incidente foi dado por volta das 09h30. A explosão ocorreu junto a uma igreja de Espinheiro.



A viatura transportava os engenhos para as festividades locais. Uma outra viatura foi completamente consumida pelas chamas.



Nas imediações, sete habitações também foram afetadas, sendo registado um pequeno incêndio na fachada de um edifício.



O ferido foi transportado para o hospital de Torres Novas.



No local estão 24 operacionais apoiados por nove viaturas.