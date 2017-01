Um ferido grave em colisão de motociclo e automóvel

O que achou desta notícia?







Uma pessoa sofreu ferimentos graves numa colisão ocorrida esta terça-feira à tarde entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros, em Évora, na Estrada Nacional 254, divulgou a Proteção Civil.O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora explicou à agência Lusa que o acidente, para o qual os bombeiros foram alertados às 15h32, aconteceu na freguesia do Bacelo e Senhora da Saúde, na estrada que liga Évora e Redondo.O ferido grave foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora e, para o local do sinistro, foram mobilizados nove operacionais, apoiados por quatro viaturas, incluindo meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica.