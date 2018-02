Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um homem detido e outro identificado em Viseu por suspeita de incêndio florestal

Suspeito de 58 anos foi detido em flagrante delito, em Tarouca.

16:44

A GNR anunciou esta quarta-feira ter detido um homem e identificado outro, em Tarouca e Mangualde, por crimes de incêndios florestais resultantes da queima de sobrantes.



"Ambas as ocorrências terão resultado do descontrolo das chamas durante a realização da queima de sobrantes, tendo ardido um total de seis mil metros quadrados", refere a GNR, em comunicado.



Segundo a mesma fonte, o homem de 58 anos foi detido em flagrante delito, em Tarouca. O suspeito de 42 anos foi apenas identificado, em Mangualde.



Desde o início do ano, o comando territorial de Viseu da GNR já "registou 13 crimes de incêndio florestal, elaborou 13 contraordenações no âmbito da gestão das faixas de combustível devido à falta de limpeza de terrenos, deteve três pessoas e identificou dez, por suspeita a prática do crime de incêndio florestal".