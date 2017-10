Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um milhão para demolir o maior prédio de Viana

Obra da VianaPolis tinha sido colocada a concurso público em agosto por 1,7 milhões.

Por Patrícia Lima Leitão | 09:03

Um milhão e 169 mil euros é o valor da proposta mais favorável para demolir o prédio Coutinho, em Viana do Castelo.



Após mais de uma década de impasse, a empreitada foi colocada a concurso público, em agosto, por 1,7 milhões de euros. Caso não haja contestação, a obra da VianaPolis será adjudicada à DST - Domingos da Silva Teixeira, de Braga, que apresentou o valor.



De acordo com o concurso público, o prazo de execução é de 180 dias. O presidente da câmara, José Maria Costa, já indicou que a demolição avançará já no primeiro trimestre do próximo ano, considerando que "estão reunidas todas as condições técnicas e jurídicas".



"Foi submetido na plataforma eletrónica o relatório preliminar de análise de propostas referentes ao concurso público para a empreitada de demolição", referiu ontem a VianaPolis, que aponta como "mais favorável" a proposta da concorrente DST.



Com 13 andares, o prédio Coutinho - o maior da cidade - está situado em pleno centro histórico da cidade e tem demolição prevista desde 2000, ao abrigo do programa Polis, para ali ser construído um novo mercado municipal - empreitada orçada em três milhões de euros que deverá arrancar, segundo o autarca de Viana do Castelo, no "final de 2018 ou princípios de 2019".



Desde 2005 que a expropriação do edifício esteve suspensa pela Justiça, devido a cinco ações interpostas pelos moradores a exigir a nulidade do despacho que declarou a urgência daquela expropriação.



A VianaPolis já é detentora de 70 das 105 frações do prédio, sendo que a aquisição de 54 resultou de acordos amigáveis e 16 de processos litigiosos.



O edifício já foi habitado por 300 pessoas. Restam agora cerca de 20.