Um morto e cinco feridos por inalação de gás em Beja

Uma das vítimas está em estado grave.

11:14

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas, uma em estado grave, por inalação de gás em Beja. O alerta foi dado às 9h30 deste domingo.



Ao que o CM apurou, as vítimas estavam em casa. A vítima mortal e o ferido grave estavam a dormir no quarto com o aquecedor ligado. O aparelho terá sido a origem da intoxicação.



A vítima mortal é um homem de 26 anos natural da Gâmbia, uma nação africana, euqnauto que o ferido grave é originário do Mali, no mesmo continente. Os restantes quatro feridos são da Guiné- Bissau.



No socorro às vítimas estiveram envolvidos 11 elementos dos bombeiros de Beja, auxiliados por seis viaturas, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e elementos da PSP.