Um morto e duas crianças feridas em acidente nas Caldas da Rainha

Sinistro entre três viaturas fez ainda outros três feridos.

23.12.17

Uma colisão entre três viaturas fez, este sábado, uma vítima mortal e cinco feridos. Ao que oapurou, a vítima mortal é uma mulher de 35 anos e entre os feridos estão duas crianças: uma de 5 e outra de 10 anos. Há ainda a registar mais três feridos ligeiros neste acidente.

De acordo com o comandante dos Bombeiros das Caldas da Rainha, Nelson Cruz, o acidente ocorreu quando um carro "atravessou o separador central da via e foi colidir com outro carro que vinha no sentido contrário", onde seguiam casal e dois filhos.

"A mãe faleceu e o pai ficou em estado grave. A criança de cinco anos é ferido ligeiro e a outra criança [de dez anos] foi avaliada como grave por via do traumatismo, mas não corre risco de vida", disse.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o óbito [de uma mulher de 35 anos] foi declarado no local e todos os feridos foram transportados para o Hospital das Caldas da Rainha.

No local esteve ainda a VMER (Viatura Médica e de Emergência Reanimação) do hospital das Caldas da Rainha.



Os meios de socorro encontram-se na avenida Engenheiro Luís Paiva e Sousa, dentro da cidade, para remoção das viaturas e limpeza da via.

"Após a colisão um dos carros capotou e embateu num poste de electricidade", disse Nelson Cruz, Comandante dos Bombeiros das Caldas da Rainha. A vítima mortal já foi retirada do local.O alerta foi dado às 17h07 e no local estiveram 21 operacionais das corporações das Caldas da Rainha, Óbidos e Benedita apoiados por nove viaturas.