Um morto e sete feridos em despiste de carrinha no Montijo

Vítimas são todas adultas.

09:20

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas na sequência de um despiste de uma carrinha de transporte pessoal, de nove lugares, na freguesia de Pegões, no Montijo.



O CM sabe que as vítimas têm todas idades adultas. O alerta foi dado por volta das 08h00 desta quinta-feira.



No local estiveram 24 homens e 10 viaturas doo bombeiros do Canha, Pinhal Novo, Montijo, Águas de Moura e Vendas Novas, além da GNR e da Viatura de Emergência Médica (VMER) do Barreiro.