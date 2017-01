Um morto e um ferido em colisão na A7

Um morto e um ferido ligeiro foi o resultado de uma colisão registada este sábado de madrugada na Autoestrada 7, sentido Guimarães/Felgueiras, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Braga e dos Bombeiros de Guimarães.



Fonte dos Bombeiros de Guimarães explicou à Lusa que a ocorrência, que foi registada pelas 00h55 da madrugada de hoje, decorreu depois do jovem de 27 anos ter tido uma avaria na viatura que conduzia, tendo parado na berma da autoestrada para fazer a participação à seguradora e terá sido nessa altura que uma outra viatura colidiu por trás com o carro parado na berma.



Ao local deslocaram-se os Bombeiros de Guimarães e de Felgueiras.









A vítima acabou por falecer no local e foi transportada para a morgue do hospital de Guimarães.

