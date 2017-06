O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na sequência de uma colisão de dois veículos no IC12, esta quarta-feira, em Carregal do Sal.O INEM está no local.Em atualização.