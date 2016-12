Um morto e um ferido grave em despiste na Marinha Grande

O despiste ocorreu no troço da Estrada Atlântica que liga a praia de São Pedro de Moel à praia de Paredes, disse a mesma fonte.



De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, a vítima mortal tinha 49 anos e o ferido grave 39 anos.O despiste ocorreu no troço da Estrada Atlântica que liga a praia de São Pedro de Moel à praia de Paredes, disse a mesma fonte.

Um despiste de um ligeiro provocou este sábado um morto e um ferido grave, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).O despiste da viatura ligeira ocorreu perto das 01:00, na Estrada Atlântica, que liga as várias praias do distrito de Leiria, disse a mesma fonte."O ferido grave foi transportado para o Hospital de Santo André", em Leiria, afirmou, referindo que no local estiveram 13 operacionais e três veículos dos Bombeiros da Marinha Grande, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).