Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto em acidente no IC2, em Leiria

Vítima mortal tem 55 anos.

00:23

Um homem de 55 anos morreu na sequência de um acidente no IC2, à saída de Rendinha, em Pombal, leiria.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Pombal e o INEM, que ainda terão tentado reanimar a vítima, sem sucesso. O óbito foi declarado no local.