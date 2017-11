Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto em atropelamento ferroviário em Santarém

Alerta foi dado cerca das 09h30 e a linha esteve interrompida até à remoção do corpo.

Por Lusa | 16:30

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu esta quinta-feira atropelado por um comboio na linha férrea do Norte junto à aldeia das Ómnias, no concelho de Santarém, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



Fonte dos Bombeiros Municipais de Santarém disse à Lusa que a vítima estaria junto à linha férrea, próximo de um local onde possuía colmeias, tendo-se assustado com a aproximação do comboio, pelo que se desequilibrou.



O alerta foi dado cerca das 09h30 e a linha esteve interrompida até à remoção do corpo, afirmou.



No local estiveram sete elementos e duas viaturas dos Bombeiros Municipais de Santarém, a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santarém e a PSP, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.