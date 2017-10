Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto em atropelamento na Gafanha da Nazaré

Estiveram no local elementos dos bombeiros, a GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

03.10.17

Um atropelamento em Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, causou na segunda-feira uma vítima mortal, disseram esta segunda-feira à Lusa fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.



"Recebemos o alerta para a um atropelamento rodoviário que ocorreu na rua São Francisco Xavier, em Gafanha da Nazaré, que causou uma vítima mortal", disse à Lusa fonte do CDOS.



Segundo a GNR, estiveram envolvidos no acidente, que ocorreu cerca das 16h30 de segunda-feira, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, distrito de Aveiro, uma viatura ligeira e um peão, que acabou por morrer.



