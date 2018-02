Vítima foi colhida por um camião.

07:37

Uma pessoa morreu na madrugada deste sábado na sequência de um atropelamento no IC17, sentido Loures-Sacavém.



A vítima foi colhida por um camião antes da saída para Moscavide.



O alerta foi dado pelas 5h27. No local estiveram os bombeiros de Camarate, a VMER e a PSP com 6 veículos e 14 operacionais.