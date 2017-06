Dois mortos e três feridos graves em colisão frontal junto a Rio Maior

No local estão 27 operacionais e 10 viaturas.









A fonte do posto territorial da GNR de Salvaterra de Magos, que tomou conta da ocorrência, adiantou que a via está cortada na totalidade, tendo previsão de abertura às 22h00, podendo, contudo, ocorrer mais cedo.No local estão 27 operacionais e 10 viaturas.

O que achou desta notícia?







86.7% Muito insatisfeito

86.7%





13.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







86.7% Muito insatisfeito

86.7%





13.3% Muito satisfeito pub

Duas pessoas morreram e tr~es ficaram feridas com gravidade na colisão frontal de uma autocaravana com uma viatura ligeira ao quilómetro 63 do IC2 em Asseiceira, no concelho de Rio Maior, distrito de Santarém, que fez cinco vítimas.José Napumoceno, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, disse à Lusa que o acidente ocorreu às 17h24 deste domingo, tendo a vítima mortal sido declarada cadáver no local.O comandante adiantou que a avaliação dos feridos está ainda a ser feita, tendo fonte da GNR afirmado aguardar confirmação sobre a existência de mais um morto.