Colisão provoca um morto e dois feridos em Gaia

No local estiveram 20 operacionais, com o apoio de oito veículos.

Por Lusa | 19.12.17

Uma pessoa morreu e duas ficaram esta terça-feira feridas, uma com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros em S. Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, segundo a proteção civil.



De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o acidente ocorreu às 01h59 na Avenida da Liberdade na localidade de São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.



A colisão entre os dois veículos ligeiros causou um morto, um ferido grave e um ligeiro, segundo o CDOS do Porto.



No local estiveram 20 operacionais, com o apoio de oito veículos.