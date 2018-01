Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre após despistar-se e embater em poste de iluminação

Vítima mortal era um homem e tinha cerca de 40 anos. Acidente aconteceu em Aguiar da Beira.

16:51

Uma pessoa morreu esta sexta-feira na sequência do despiste de uma viatura ligeira que ocorreu em Carapito, concelho de Aguiar da Beira, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



Segundo a fonte do CDOS, o despiste do veículo ocorreu pelas 14h57, na localidade de Carapito, Aguiar da Beira, distrito da Guarda.



Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Aguiar da Beira, António Ferreira, disse que o veículo, conduzido pela vítima mortal, um homem que "aparenta ter mais de 40 anos", entrou em despiste "numa reta e colidiu com um poste de iluminação pública".



"O médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viseu decretou o óbito no local", referiu António Ferreira.



O comandante dos bombeiros de Aguiar da Beira disse que, quando o acidente ocorreu não chovia, ficando o apuramento das causas por conta da GNR.



Ao local acorreram 14 elementos e seis viaturas dos bombeiros de Aguiar da Beira, do INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, indicou o CDOS da Guarda.