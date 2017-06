Um morto em despiste de camião em Santarém na EN114

O que achou desta notícia?







O motorista de um camião que transportava pedra morreu esta quarta-feira na sequência do despiste da viatura na Estrada Nacional (EN) 114, em Secorio, no concelho de Santarém, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.O acidente ocorreu às 10h39, tendo a vítima sido declarada morta no local, disse a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.No mesmo distrito, num outro acidente ocorrido às 10h40, este de trabalho, numa exploração agrícola em Monsanto, no concelho de Alcanena, uma pessoa ficou gravemente ferida por esmagamento, tendo sido transportada de helicóptero para o hospital, disse a fonte.