Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um terço dos condutores mortos em acidentes acusou álcool

Campanha de prevenção revela excessos entre 2011 e 2015.

Por João Carlos Rodrigues | 21.12.17

Um terço dos condutores que morreram em acidentes de viação, de 2011 a 2015, acusou álcool no sangue, revelou esta quarta-feira o presidente da Prevenção Rodoviária, citando dados do Instituto Nacional de Medicina Legal, no lançamento de uma campanha que pretende alertar para os efeitos da condução sob efeito do álcool.



Os dados demonstram que os efeitos do álcool também se repercutem nas outras vítimas de acidentes de viação. Um em cada cinco (19,8 por cento) peões que morreram atropelados também acusou álcool no sangue na altura da autópsia.



O valor sobe para 22,1% no que diz respeito a passageiros que tinham consumido bebidas alcoólicas no momento do acidente.



"Este combate tem de ser uma prioridade para todos. E, se calhar, precisávamos de aumentar um bocadinho a fiscalização rodoviária, defendeu José Manuel Trigoso durante a apresentação do estudo e da campanha ‘Aprecia a Condução Sem Álcool’. Para o responsável da PRP, esta situação "merece o empenho máximo" de todos.



"A dimensão da sinistralidade rodoviária derivada da influência do álcool é brutal. Como consequência destes comportamentos de risco há ainda que pensar nas vítimas que indiretamente se viram envolvidas nestas situações. Torna-se assim essencial não só educar, como também legislar, fiscalizar, punir e tratar dependências como medidas para salvar anualmente centenas de vidas e evitar milhares de feridos" em consequência de acidentes na estrada, disse José Manuel Trigoso.