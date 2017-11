Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma década à espera de indemnizações

Empresa de madeiras Carmo & Braz encerrou as portas em 2006 e deixou funcionários com ordenados em atraso.

Por Tiago Griff | 08:57

Há 11 anos que os mais de 50 ex-funcionários da Carmo & Braz desesperam para que lhes sejam pagos os ordenados em atraso e indemnizações - num total de mais de um milhão de euros - depois da empresa de madeiras ter entrado em insolvência. Os créditos já foram verificados e reconhecidos e o processo transitou em julgado há precisamente dois anos, mas o atraso na alienação dos bens está a complicar os pagamentos.



"Já passaram 11 anos e continua tudo igual. As coisas não se têm resolvido de maneira nenhuma. Até quando é que temos de esperar para que nos seja pago tudo a que temos direito?", pergunta Nicolina Martins, de 66 anos, um dos 54 ex-funcionários da empresa de madeiras Carmo & Braz, que funcionava na zona do Bom João, na cidade de Faro.



Nicolina trabalhou mais de 40 anos na empresa, como empregada de escritório, até ao dia 7 de julho de 2006, quando os trabalhadores foram informados que a fábrica iria encerrar. Tem a receber mais de dois anos anos de ordenados em atraso, bem como as respetivas indemnizações, tal como muitos dos restantes ex-funcionários.

As indemnizações ascendem "a um milhão de euros", garante.



O atraso nos pagamentos deve-se ao processo de alienação dos bens dos proprietários da empresa, que ainda estará incompleto.



"Já foram alienados bens suficientes para pagar estas dívidas. A situação tem atrasado a vida de muitas pessoas, algumas com problemas de saúde que precisam urgentemente do dinheiro", destaca Nicolina.