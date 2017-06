“Uma grande desgraça caiu sobre todos nós”

O bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, procurou consolar o coração de todos aqueles que choravam as seis mortes. "Este é um momento muito triste para todos", disse o bispo, que também salientou a generosidade da população, que veio a seguir à tragédia. "A seguir a isto, é possível haver amor".



Nenhum governante marcou presença nos primeiros funerais das vítimas do incêndio. Uma psicóloga da PSP teve mesmo de intervir, tal era a aflição das dezenas de pessoas que se reuniram à volta da capela. O INEM teve também de assistir um familiar de uma das vítimas que se sentiu mal quando viu a chegada das urnas à capela.



Sarzedas de São Pedro tem apenas trinta habitantes, mas, ontem, estavam mais de duzentas pessoas naquela pequena localidade que fica situada junto à Nacional 236, mais conhecida por ‘estrada da morte’.



António, Eliana, Nelson, Paulo, Maria Odete e Anacleto foram as primeiras vítimas sepultadas em Pedrógão Grande.



Todos imaginavam a dor por que passaram estas seis vítimas, que largaram tudo com medo do incêndio e foram apanhados na fuga. O padre José Carvalho, pároco de Castanheira de Pera, não escondeu a emoção durante os seis funerais. "Foi uma grande desgraça que caiu sobre nós", lamentou durante a missa que decorreu na capela de Sarzedas de São Pedro. A seguir os seis corpos foram levados para o cemitério de Sarzedas.O bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, procurou consolar o coração de todos aqueles que choravam as seis mortes. "Este é um momento muito triste para todos", disse o bispo, que também salientou a generosidade da população, que veio a seguir à tragédia. "A seguir a isto, é possível haver amor".Nenhum governante marcou presença nos primeiros funerais das vítimas do incêndio. Uma psicóloga da PSP teve mesmo de intervir, tal era a aflição das dezenas de pessoas que se reuniram à volta da capela. O INEM teve também de assistir um familiar de uma das vítimas que se sentiu mal quando viu a chegada das urnas à capela.Sarzedas de São Pedro tem apenas trinta habitantes, mas, ontem, estavam mais de duzentas pessoas naquela pequena localidade que fica situada junto à Nacional 236, mais conhecida por ‘estrada da morte’.António, Eliana, Nelson, Paulo, Maria Odete e Anacleto foram as primeiras vítimas sepultadas em Pedrógão Grande.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Seis carrinhas funerárias carregaram os seis corpos das vítimas do fogo em Sarzedas de São Pedro. Eram 18h00 de ontem quando as lágrimas começaram a correr nos rostos de familiares e amigos de António, Eliana, Nelson e Paulo, que tentaram fugir às chamas mas ficaram encurralados junto ao próprio cemitério.Foram das primeiras vítimas a ser localizadas pelas autoridades logo no sábado à noite.Ontem, também foram a enterrar Maria Odete e Anacleto, um casal na casa dos 70 anos. Também eles foram apanhados pelas chamas dentro do carro. Ainda ninguém acredita na morte destas seis pessoas "tão queridas na terra".