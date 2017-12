Despiste na A1 faz um morto e condiciona circulação na Mealhada

Via da direita está cortada no sentido norte-sul.

Por Lusa | 13:16

Uma pessoa morreu este domingo na autoestrada 1 (A1), na zona da Mealhada, em consequência de um despiste, elevando para três as vítimas mortais da operação "Ano Novo", disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Repúblicana.



A mesma fonte adiantou que o acidente ocorreu às 12h10 e está cortada ao trânsito a via da direita da A1 no sentido norte-sul.



Segundo a GNR, os meios ainda estão no local e apenas esteve envolvido no acidente o carro ligeiro que se despistou.



O oficial de operações no Comando-Geral da GNR adiantou que aumentou para três o número de vítimas mortais no âmbito da operação "Ano Novo", que começou na sexta-feira.



No primeiro dia da operação "Ano Novo", os 240 acidentes ocorridos nas estradas fiscalizadas pela GNR fizeram dois mortos e 99 feridos ligeiros.



No sábado, aquela corporação não contabilizou qualquer morto nas estradas, tendo os 149 desastres resultado num ferido grave e em 45 feridos ligeiros.



A GNR intensifica, desde sexta-feira e até ao dia 2 de janeiro, o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego no âmbito da operação "Ano Novo".



Segundo a GNR, o reforço do patrulhamento nas estradas tem como objetivo "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança".