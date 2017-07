Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Unidade de Saúde de Castelo Branco alarga horário devido aos incêndios

Em Proença-a-Nova, o horário de funcionamento foi alargado desde o dia 23 de julho, mas sem que haja, até ao momento, "relato de situações urgentes".

Por Lusa | 16:33

A Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB) anunciou esta quarta-feira o alargamento do horário de atendimento nos centros de saúde de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Sertã, devido aos incêndios que afetam os três concelhos.



Em comunicado, a ULSCB explica que, devido aos fogos que têm lavrado nos últimos dias em Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Sertã, "os centros de saúde [locais] alargaram o seu horário de atendimento, quando necessário".



"Estas medidas visam facilitar a prestação de cuidados de saúde às populações atingidas pelos fogos, bem como aos bombeiros", lê-se no documento.



Adianta ainda que, em Proença-a-Nova, o horário de funcionamento foi alargado desde o dia 23 de julho, mas sem que haja, até ao momento, "relato de situações urgentes".



Em Vila Velha de Ródão, o centro de saúde local tem-se mantido aberto desde o dia 24, sendo que recebeu "reforço da equipa de enfermagem" e sempre em articulação com os bombeiros locais e a Proteção Civil.



"Foi instalado no quartel dos bombeiros desta localidade um posto avançado de apoio e o centro de saúde assegura o atendimento noturno", lê-se no documento.