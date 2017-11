Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Universidade procura estudantes a Oriente

À semelhança do que acontece com o Brasil, UAlg quer atrair alunos de território chinês.

Por João Mira Godinho | 09:14

A Universidade do Algarve (UAlg) quer atrair estudantes da China e, em particular, de Macau. Isto depois de assinado um protocolo que permite aos alunos daquele território utilizarem os resultados do Exame Unificado de Acesso ao Ensino Superior de Macau nas candidaturas às instituições portuguesas.



"As expectativas são que o número de alunos provenientes da China, e em particular de Macau, venha a registar um crescimento nos próximo anos", diz André Botelheiro, da UAlg, recordando "o sucesso registado com o crescimento de candidaturas provenientes do Brasil, em que só no presente ano letivo se matricularam mais de 200 novos alunos para frequência completa de uma licenciatura".



Para atrair estes alunos, na última semana, a UAlg realizou um roadshow em Macau, onde foram apresentados os 43 cursos de licenciatura e mestrado da instituição, bem como algumas novidades, como a possibilidade de alunos internacionais frequentarem Biologia Marinha com aulas e exames em inglês, a partir do próximo ano letivo.



Além de mestrados e doutoramentos complementares à formação superior existente em Macau, a UAlg leciona cursos que não existem no território. "Acreditamos que esta oferta complementar é uma mais-valia para a consolidação de uma sociedade cada vez mais qualificada no território de Macau", argumenta André Botelheiro, que representou a instituição algarvia na deslocação à China.



Atualmente, a UAlg tem mais de 16% da população académica constituída por estudantes internacionais, de mais de 70 nacionalidades diferentes.