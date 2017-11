Urban Beach interpõe providência cautelar para travar encerramento decretado pelo MAI

Discoteca foi encerrada por ordem do ministério, após caso de agressões brutais de seguranças.

A empresa proprietária da discoteca Urban Beach, em Lisboa, recorreu a uma providência cautelar para tentar suspender a ordem do Ministério da Administração Interna de encerrar o estabelecimento.



O jornal Expresso avança que a ação entrou esta quinta-feira no Tribunal Administrativo de Lisboa, com a designação "outros processos cautelares". O Grupo K quer reverter a ordem de fecho provisório pelo prazo de seis meses, decretada na sequência do caso das agressões que foram filmadas de seguranças daquele espaço noturno a dois jovens que estavam no exterior da mesma, na madrugada de 1 de novembro.



Lembre-se que três seguranças estão indiciados na investigação que o MP abriu ao caso das agressões, tendo dois deles ficado em prisão preventiva.



Na altura, o MAI justificou a ordem de fecho com esta agressão e com as 38 queixas apresentadas contra seguranças do Urban Beach desde o início do ano.