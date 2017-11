Urban vai permanecer fechado nos próximos seis meses

Providência cautelar para suspender decisão do MAI, apresentada pelo grupo K, foi rejeitada.

Depois da decisão do Ministério da Administração Interna, que ordenou o encerramento da discoteca Urban Beach no âmbito dos episódios de violência protagonizados pelos seguranças daquele espaço (que foram filmados a agredir dois jovens), o grupo K apresentou uma providência cautelar, para que a decisão fosse suspensa. O pedido foi agora indeferido, segundo o Público.

A ordem de encerramento da discoteca foi emitida pelo MAI no dia 3 de novembro, um dia depois dos vídeos que mostram as violentas agressões aos dois jovens por parte de seguranças da empresa PSG. A decisão teve ainda por base as 38 queixas sobre o urban recebidas pela PSP só em 2017.

O proprietário do Urban apresentou, no dia 9, ao Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa uma providência cautelar, com a designação "outros processos cautelares", para que a decisão de encerrar o espaço fosse suspensa.

Este tribunal indeferiu o processo pelo que a discoteca vai mesmo permanecer encerrada nos próximos seis meses.



Dois seguranças do Urban em prisão domiciliária

Os dois seguranças da discoteca Urban que tinha ficado detidos em prisão preventiva, depois de ouvidos em tribunal a 4 de novembro, foram colocados em prisão domiciliária.



A medida já estava prevista desde essa data, tendo o tribunal pedido aos serviços prisionais para verificarem se reuniam condições para ficarem presos em casa com pulseira eletrónica, o que vai agora a acontecer, confirma à agência Lusa o advogado Joaquim Oliveira, advogado de um dos arguidos.



Os dois seguranças - que estavam ao serviço da empresa PSG - estão indiciados do crime de homicídio na forma tentada e um terceiro, que saiu em liberdade com termo de identidade e residência, de ofensas à integridade física.



O caso diz respeito às brutais agressões de que foram alvo dois jovens, nas imediações da discoteca Urban, na madrugada de 1 de Novembro.