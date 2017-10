Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Urgência dos Covões com horário alargado

Unidade encontrava-se encerrada durante o período noturno há cerca de cinco anos.

Por Francisca Genésio | 09:57

A partir de sábado, a Urgência do Hospital Geral de Coimbra (Covões) passa a funcionar também em horário noturno, sendo que a unidade se encontrava encerrada durante este período há cinco anos. O serviço estará disponível das 20h00 às 22h00 durante a semana e das 9h00 às 22h00 ao fim de semana.



"Pretendemos melhorar o acesso e evitar a grande sobrecarga de procura que se verifica na Urgência do polo central do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), ao mesmo tempo que damos valor ao Hospital Geral e às funções assistenciais que ali são desenvolvidas", afirmou Fernando Regateiro, presidente do conselho de administração do CHUC, acrescentando que a unidade vai ser "polivalente e será reforçada com apoio neurológico".



A abertura da unidade em horário noturno enquadra-se na resposta do Plano de Contingência de Temperaturas Extremas Adversas, sobretudo devido à época da gripe, que está a ser preparado para aquele Centro Hospitalar.



A convicção da administração é que a medida capte mais doentes para esta unidade, de forma a criar "melhor acessibilidade e garantir o atendimento num tempo menor de espera".



Por outro lado, o alargamento do funcionamento visa também "desenvolver o equilíbrio da procura entre os dois polos de urgência para melhorar a assistência e para proteção do trabalho dos profissionais", sublinhou Fernando Regateira.



Ao fim de seis meses, a extensão da Urgência vai ser reavaliada, de forma a "perceber se a resposta é adequada ou se precisa de ser reforçada".