Urgências ampliadas no Litoral Alentejano

Obra tem um custo de 1,2 milhões de euros e aumentará a capacidade em mais 10 camas.

Por João Saramago | 08:57

O Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, terá até outubro concluída a obra de ampliação das Urgências, num investimento de 1,2 milhões de euros. A ampliação pretende resolver o congestionamento do serviço, que serve 97 mil habitantes, e que o presidente da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), Luís Matias, considera "uma intervenção muito necessária".



O orçamento não inclui o valor da instalação dos equipamentos necessários, que vai ainda ser "contabilizado" pela administração. A atual situação obriga, em momentos de maior procura dos serviços, a que os utentes tenham de "aguardar em corredores".



Contudo, Luís Matias garante que com a ampliação "isso vai deixar de acontecer". Serão criadas salas e áreas de observação com capacidade para nove macas, dez camas e mais de 40 cadeirões "para utentes que têm de aguardar algum tempo enquanto são monitorizados".



Com a ampliação dos serviços, vai também ser necessário o reforço da equipa de enfermagem, com "mais um ou dois" profissionais por turno, indicou o administrador. Na ULSLA, devem ficar concluídos este mês outros investimentos de melhoria das instalações, como as obras de adaptação de duas antigas escolas primárias para acolher as extensões de saúde do Torrão, no concelho de Alcácer do Sal, e de Alvalade, em Santiago do Cacém.



Luís Matias disse ainda estão a ser "iniciados os primeiros contactos para criar um centro de saúde em Santiago do Cacém", numa obra de raiz que está prevista ser concretizada num terreno cedido pelo município.