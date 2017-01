Usa internet da ASAE para ver pornografia

O arguido, já condenado por tentativa de burla, em 2008, foi denunciado em 2014 pela então diretora Norte da ASAE – que pede os 1701 euros da ‘conta’. O inspetor já foi alvo de um processo disciplinar interno.



No processo, o arguido assume que utilizou o material para "questões pessoais essenciais" – visitava sites noticiosos e de viagens, por exemplo. Explica ainda que não sabia da pen desde o dia que tinha sofrido o acidente – a 14 de julho de 2014.O arguido, já condenado por tentativa de burla, em 2008, foi denunciado em 2014 pela então diretora Norte da ASAE – que pede os 1701 euros da ‘conta’. O inspetor já foi alvo de um processo disciplinar interno.

O computador portátil e a pen foram entregues ao inspetor da ASAE, de 46 anos, para fiscalizar a atividade de jogo ilícito online. No entanto, e num período em que o homem estava de baixa médica devido a um acidente, o material que foi deixado ao seu cuidado foi usado para proveito próprio.Pelo tráfego nos meses de agosto e setembro de 2014, a ASAE recebeu uma conta de 1701 euros para pagar de internet. Segundo o processo consultado pelo, o arguido navegou em sites pornográficos como o ‘X Vídeos’ e o ‘Porn-Hub’, assim como no ‘Pirate Bay’ – site para fazer downloads ilegais.O arguido, que continua a exercer funções na ASAE, foi acusado de peculato de uso, mas também de posse de arma ilegal, uma vez que, nas buscas feitas ao seu gabinete, foi encontrada uma navalha de abertura automática. "Aproveitou o computador e a pen para navegar em sites manifestamente alheios ao correto exercício das suas funções", lê-se na acusação do Ministério Público.