Usa OLX em burla com telemóveis

Jovem vendia os aparelhos na mesma plataforma da Internet.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Foi procurado durante mais de dois anos pela PSP e acabou apanhado esta semana em casa, em São Domingos de Rana, Cascais. O jovem, agora com 20 anos, enganou pelo menos quinze pessoas no site de compras e vendas OLX. ‘Comprava’ telemóveis naquela plataforma da Internet, sem nunca os pagar, e vendia ali os aparelhos, na mesma página.



Segundo explicou ao CM fonte policial, as quinze queixas existentes têm data de 2015. Mas a investigação, titulada pelo Ministério Público de Sintra, teve dificuldade em chegar à identidade e localização do burlão. Isto porque o suspeito usava nomes e outros dados falsos.



O seu esquema passava por contactar pessoas que vendiam os telemóveis no OLX e ‘fechar o negócio’ com transferências fictícias. As vítimas enviavam os aparelhos mas nunca recebiam o dinheiro. O prejuízo já contabilizado ascende a mais de 5500 euros. Mas as autoridades assumem que podem existir muitas mais vítimas do burlão.



Os telemóveis roubados eram depois vendidos pelo burlão na mesma plataforma digital de compra e venda de objetos.



A identificação do suspeito aconteceu apenas nas últimas semanas. Na posse de um mandado, os elementos da PSP de Cascais detiveram-no em casa. Ficou em prisão preventiva, por ordem do juiz de instrução criminal, por crime de burla qualificada.



Na mesma habitação, a PSP encontrou uma estufa de canábis. Foi identificado um outro homem, de 26 anos, e apreendido pela PSP material como plantas, sementes, fertilizante e um climatizador.