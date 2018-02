Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Usa pai para lavar dinheiro da droga

Arguido tinha um carro e mota em seu nome, a pedido do filho.

Por Nelson Rodrigues | 08:50

Manuel Jorge Cardoso, pai de Pedro Cardoso, um traficante da zona de Francos, no Porto, conhecido pela alcunha de ‘Bicho’ - e que atualmente está preso em Paços de Ferreira, a cumprir 12 anos de pena efetiva -, começou a ser julgado esta terça-feira no Tribunal de S. João Novo por branqueamento de capitais. Em causa está o facto de o filho ter colocado um automóvel BMW e uma mota Yamaha, que comprara com o dinheiro da droga, em nome do pai.



Em audiência, o arguido, que está reformado, disse que o filho lhe pediu para assinar uns papéis, sem se preocupar com o destino dos mesmos. Manuel Cardoso assumiu perante o coletivo de juízas que não sabia que o filho traficava estupefacientes e que achava que apenas se dedicava ao comércio de automóveis. O arguido revelou também que apenas soube que Pedro era traficante quando este foi condenado a 13 anos de prisão, em fevereiro de 2015 - pena que foi depois reduzida, após recurso, para 12 anos de cadeia.



Na sessão de terça-feira foram ainda realizadas as alegações finais, sendo que o procurador do Ministério Público pediu a condenação de Manuel Cardoso, mas com pena suspensa. Já a sua advogada, Marisa Oliveira, pediu a absolvição. O arguido está a ser seguido no Hospital de Magalhães Lemos, no Porto, devido a problemas de esquizofrenia.



Pedro ‘Bicho’ ficou conhecido por levar uma vida de luxo e por possuir bens no valor de 691 mil euros, entre os quais um Audi que pertenceu ao futebolista Di María (ex-Benfica).