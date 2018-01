Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Usam faca para rasgar pneus de 70 viaturas

Casos de vandalismo multiplicam-se em Pombal.

Por Mário Freire | 01:30

São já mais de 70 as viaturas vandalizadas, desde quinta- -feira, em Pombal. Os carros estão estacionados na rua e os pneus são rasgados com uma faca. A PSP adianta que os atos de vandalismo têm ocorrido "em toda a cidade".



"É puro vandalismo", diz Alberto Jorge, que ontem de manhã se deparou com dois pneus rasgados na carrinha estacionada no largo da Biblioteca, onde estavam outros carros com pneus furados. Vários moradores falam em delinquência juvenil, provocada à noite no largo do Arnado. Ontem, a PSP voltou a ser chamada por desacatos naquele local.