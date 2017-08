Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Usam notas de 20 euros falsas para pagar as férias

Grupo de seis jovens usava autocaravana para dormir e como base de atuação.

Por João Mira Godinho | 08:29

Vieram da Margem Sul de Lisboa, numa autocaravana para passar férias no Algarve. Mas para pagar a estadia, em Vilamoura, o grupo, de seis jovens, utilizava notas de 20 euros falsas.



Foram detidos pela Polícia Judiciária, com o apoio da GNR.



Depois de estacionarem, em Vilamoura, a autocaravana - que servia para dormirem e também como base de atuação, os seis elementos do grupo, com idades entre os 26 e os 30 anos, começaram a utilizar as notas para fazerem compras de baixo valor e ficarem com o troco, em dinheiro verdadeiro.



A última situação acabou por acontecer, na noite de sábado, num estabelecimento de diversão noturna de Vilamoura, onde a nota falsa foi detetada pelos funcionários.



A GNR foi chamada e um dos jovens, o que entregara os 20 euros no bar, foi detido de imediato, em flagrante.



Os homens da Diretoria do Sul da PJ foram depois chamados e os outros cinco suspeitos acabaram também por ser detidos, com várias notas de 20 euros falsas nos bolsos.



Na revista à autocaravana, que se seguiu, as autoridades viriam a encontrar mais notas contrafeitas, num valor total que não foi divulgado, bem como algum haxixe, que foi igualmente apreendido, tal como o veículo.



Os seis estão "fortemente indiciados da prática de crime de aquisição de moeda falsa para ser posta em circulação e tráfico de estupefacientes", refere, em comunicado, a Polícia Judiciária.