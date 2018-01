Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Usam papéis pretos para comprar imóveis

Esquema preparado por dois amigos que se faziam passar por investidores angolanos interessados em comprar prédios.

Por Isabel Jordão | 08:19

Dois amigos, naturais de São Tomé e Príncipe, de 38 e 53 anos, fizeram-se passar por investidores angolanos endinheirados e interessados em comprar imóveis no nosso País. Pagavam com maços de papéis pretos, garantindo que se transformavam em dinheiro depois de lavados com um líquido que diziam ser especial. O esquema não passava de uma burla e os dois homens vão ser julgados, no Tribunal de Leiria, por burla qualificada.



Os alegados burlões, Angelino da Cunha e Aurélio Trindade, mostraram-se interessados em comprar uma vivenda a um agricultor em Salir do Porto (Caldas da Rainha) e duas vivendas e um hotel em Monte Real a um empresário residente no concelho da Batalha. As duas vítimas entregaram um total de 68 mil euros aos dois homens.



No momento de pagarem o sinal da compra dos imóveis, os dois amigos apareceram com uma mala de viagem carregada com dezenas de maços com papéis de cor preta envolvidos em folha de alumínio e com o formato de notas de euro. Diziam tratar-se de dinheiro verdadeiro proveniente de Angola, que teria de ser revelado com um líquido especial e muito caro.



No momento em que iniciavam a operação de lavagem dos papéis que garantiam ser as notas, a garrafa com o tal líquido especial partia-se e eles convenciam as vítimas a comprarem novas embalagens. O agricultor entregou 16 mil euros aos burlões e o empresário 52 mil, sem se aperceberem que estavam a cair no ‘conto do vigário’. Na posse do dinheiro, os dois amigos desligavam os telefones e desapareciam.



PORMENORES

Burla na Lourinhã

Angelino da Cunha e Aurélio Trindade têm cadastro por terem sido condenados a três anos de prisão por burla qualificada num esquema semelhante a este, em que a vítima lhes entregou 48 mil euros.



Investigação

A burla foi investigada pela Polícia Judiciária de Leiria, que apreendeu uma mala de viagem azul com 72 maços de papel, um garrafão com um líquido preto e o alguidar onde faziam a lavagem das notas.



Final de 2015

As duas burlas ocorreram em finais de 2015 e vão ser julgadas em fevereiro. Os proprietários dos imóveis foram contactados através de um número de telefone com indicativo de Angola.