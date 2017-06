Utentes abandonam hospital devido ao calor





O paciente não aguentou mais o calor e saiu da unidade hospitalar a meio da tarde de ontem, ainda de pijama. "Estou tão suado que a roupa me ficou colada ao corpo e nem a consegui tirar. É revoltante que uma coisa destas aconteça nos dias de hoje e num país desenvolvido como o nosso", queixa-se o utente.Segundo adiantou aofonte do Centro Hospitalar Cova da Beira, "o hospital possui um sistema de ar ventilado que é suficiente para 9 a 10 meses do ano. Nos restantes, é alugado um gerador para funcionamento do ar condicionado que, este ano, foi requisitado a 1 de junho. O fornecedor ainda não instalou o equipamento, mas comprometeu-se a retificar a situação até sexta-feira [amanhã]", garantiu.

A onda de calor que assola o País, sobretudo a zona da da Beira Interior, onde, nas horas críticas, os termómetros têm atingido os 40 graus, está a causar grandes transtornos no Hospital do Fundão.A unidade hospitalar está sem ar condicionado porque, garantem os responsáveis, desde o início do mês aguardam pela instalação de um gerador para alimentar o sistema de frio. Perante este cenário, doentes e funcionários queixam-se das altas temperaturas no interior do edifício e já houve casos de doentes que preferiram regressar a casa do que aguardar por consulta na unidade de saúde."Estava internado desde sexta-feira para realizar exames, mas como só vou poder fazê-los na segunda-feira e o calor lá dentro é insuportável prefiro ir para casa e aguardar do que passar aqui os dias nestas condições", disse aoAugusto Martins, de 75 anos.