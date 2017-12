Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Utentes de Leiria sem médico há dois anos

Problema arrasta-se desde que um dos médicos apresentou uma baixa prolongada.

Por Isabel Jordão | 08:34

Mais de uma centena de utentes manifestou-se esta quinta-feira em frente ao Centro de Saúde de Parceiros, Leiria, a reclamar a colocação de um médico de família a tempo inteiro, em substituição de outro clínico que está com uma baixa prolongada há mais de dois anos.



"Temos tido soluções provisórias, que não colmatam as necessidades destas duas mil pessoas", disse Cristiana Pereira, porta-voz do ‘Movimento - Só queremos um médico de família’.



Segundo a responsável, os utentes estão a ser encaminhados para o Centro de Saúde de Marrazes, "que tem muita procura e onde raramente se consegue uma consulta", ou para o Serviço de Atendimento Prolongado, "que deve ser usado para situações de urgência e não para quem precisa de ser acompanhado pelo seu médico de família".



"Andamos nisto há mais de dois anos e o médico faz-nos muita falta", disse ao CM Maria da Luz, moradora nos Parceiros, adiantando que tem recorrido a consultas privadas para ser medicada.



Natália Alberto, que empunhava um cartaz a dizer "Farta de mentiras", explicou que, nas respostas às reclamações feitas por escrito, há a garantia de que a situação vai ser resolvida, mas "nunca mais se passa das palavras aos atos".



"Vem um médico, está um mês e vai embora e isso não é solução", disse o presidente da Junta de Freguesia, José Matias, que defende uma solução política de fundo, que passa pela colocação "de um médico em permanência".



Se não houver resposta das entidades oficiais, os utentes irão avançar com novas ações de protesto, disse Cristiana Pereira.