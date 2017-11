Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Utentes do Seixal contra adiamento do hospital

Mário Centeno diz que investimento no projeto só está previsto para as contas de 2019.

Por Sofia Garcia | 06:00

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse ontem que "até ao final do mês" vai "dar início à primeira fase formal do investimento no hospital do Seixal", mas o impacto financeiro da construção só estará previsto no Orçamento do Estado (OE) para 2019.



Assim, a verba para o hospital não está, afinal, contemplada no OE para 2018. Os utentes afirmam-se surpreendidos e enganados pelo Governo.



"Francamente, não estava à espera. Sinto-me defraudado com o Governo, que em junho, pela boca até do primeiro-ministro, garantiu que seria lançada a construção do hospital", explica José Lourenço, da Comissão de Utentes.



Já o presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos, considera que "não é justo para a população do concelho e da região que o processo de construção do hospital no Seixal se mantenha cativo ano após ano, uma vez que este equipamento tinha 10 milhões de euros inscritos no OE para 2017 e nem um cêntimo avançou".



A autarquia alerta que está em causa a saúde dos cerca de 500 mil utentes que utilizam os serviços do Hospital Garcia de Orta, em Almada.



A câmara "irá contactar o ministro da Saúde para perceber o que efetivamente se passa e, uma vez mais, continuar a reivindicar o cumprimento do protocolo estabelecido com o Ministério da Saúde", sublinhou o autarca.



Mário Centeno explicou, no Parlamento, que o impacto orçamental do hospital "decorrerá na sua esmagadora maioria em 2019", referindo que, segundo o plano atual, a unidade "estaria terminada no início de 2020".



Segundo a autarquia, o equipamento exige um investimento de 60 milhões.