Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Utentes exigem obras da Marateca a Grândola

Comissão considera que trabalhos a serem executados são insuficientes e pedem melhoramentos numa extensão de 60 quilómetros.

Por João Saramago | 09:14

O anúncio por parte da Infraestruturas de Portugal da requalificação de 15,7 quilómetros do Itinerário Complementar 1 (IC1), entre Alcácer do Sal e o cruzamento de Grândola Norte, é para a população considerado insuficiente. A Comissão de Utentes do IC1 reclama obras de alargamento do troço entre a Marateca e Grândola Sul, numa extensão de cerca de 60 quilómetros.



Os utentes reconhecem "uma evolução" no "longo processo", mas entendem que o anúncio da obra fica aquém das exigências dos utilizadores da via - sem portagens, que liga, por exemplo, a Grande Lisboa ao Algarve -, uma vez que "não abrange toda a extensão do IC1 entre a Marateca e Grândola".



O troço da estrada que vai agora para obras fica entre o entroncamento da estrada municipal 120 e Grândola Norte, e o entroncamento com o IC33. O investimento de 4,6 milhões de euros tem um prazo de execução de nove meses.



A empreitada prevê a reabilitação estrutural do pavimento, a renovação, readaptação e complemento dos sistemas de drenagem, o que inclui a execução de passagens hidráulicas e a limpeza e reparação das valetas e intervenções de integração paisagística.



O projeto inclui também obras complementares como a construção do canal técnico rodoviário, colocação de telas antirraízes e instalação de sistemas de acalmia de tráfego.



Para a Comissão de Utentes, por não terem existido obras no IC1 até esta data, o troço da A2 entre Alcácer do Sal e Grândola "não deveria sofrer alterações" no que diz respeito ao aumento deste ano do valor a pagar pelas portagens.