Utentes querem mais médicos em Poiares

Alguns utentes dizem ter de ir para a unidade de madrugada para conseguirem consulta.

Por Paula Gonçalves | 08:20

"Fui às 05h00 para a porta do Centro de Saúde (CS) para ser o primeiro a ser atendido e quando lá cheguei já tinha gente à minha frente", conta Manuel Campos, 79 anos, residente em Vila Nova de Poiares. Apesar de a mulher estar "muito doente", Manuel foi de madrugada para conseguir consulta. Ainda assim, teve de esperar pela vez. "É sempre um problema", afirma, desanimado.



As mesmas queixas são partilhadas por outros utentes, que garantem que a situação se agravou a partir de outubro com a saída de alguns médicos. Segundo referem, dos cinco clínicos da unidade de saúde familiar, que serve oito mil utentes, só três estão ao serviço.



"A semana passada estive doente e tentei ir à urgência às 08h30, mas não fui atendida. Voltei às 12h00 e não fui atendida. Acabei por ir à farmácia comprar um medicamento para as dores", refere Conceição Alves. "Até para marcar uma consulta é um problema", acrescenta Manuel Campos. Mesmo os utentes que têm médico de família atribuído dizem já ter ido de madrugada para a porta da unidade de saúde.



No que diz respeito à consulta de atendimento complementar, para atender situações de doença aguda, fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro explica que houve um aumento de casos de gripe nas últimas semanas.



Já o Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior assegura que "não há necessidade de as pessoas irem ao centro de saúde de madrugada para terem consulta no próprio dia".



Quanto às consultas de vigilância, diabetes, saúde infantil e planeamento familiar, que os utentes se queixam de terem acabado, a ARSC "vai reforçar o atendimento com a contratação de serviços médicos".