Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vaga de assaltos assusta em Baião

Ladrões estroncaram portas e vandalizaram habitações.

Por Silvana Araújo Cunha e Ana Silva Monteiro | 08:16

Em meia hora, duas casas foram invadidas e assaltadas, terça-feira, em Baião. O primeiro assalto aconteceu às 17h00, em Santa Cruz do Douro. Seguiu-se uma habitação em S. Tomé de Covelas, uma freguesia próxima.



Os ladrões fugiram e continuam a monte. As duas situações surgem numa altura em que há relatos de vários assaltos a residências no concelho, desde o início do mês de outubro.



"As portas das casas foram estroncadas com recurso a um pé de cabra. Levaram alguns bens e deixaram um rasto de destruição tão grande que ainda não foi possível apurar, ao certo, o valor do prejuízo", disse ao CM fonte da GNR.



Os ladrões vandalizaram o interior das casas, o que faz com que "não se perceba o que foi levado ou o que está, simplesmente, destruído", adiantou a GNR.



Os proprietários de uma das casas são emigrantes. A outra, apesar de ser de primeira habitação, também se encontrava vazia no momento do crime.



A vaga de assaltos que tem afetado o concelho está a preocupar a população local. "Não é normal nestas freguesias. Sabíamos que estava a acontecer noutros pontos do concelho, mas aqui não. Tantos assaltos... estamos com muito medo. Só num dia foram duas casas", disse ao CM a proprietária da casa ao lado.



Os autores dos assaltos fizeram tudo sem que ninguém se apercebesse. Continuam a ser procurados. "Não sabemos ainda quem foram os autores. A investigação vai continuar", contou a fonte da GNR.