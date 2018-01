Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vai de bicicleta pôr mato a arder

Arguido já tinha sido condenado por atear dois incêndios, em Anadia.

Por Silvana Araújo Cunha e Francisco Manuel | 08:33

Manuel Vicente, de 48 anos, já tinha sido condenado, em maio de 2016, a três anos de prisão, com pena suspensa, por ter ateado dois incêndios no mesmo dia, em Anadia. A 3 de julho de 2017, voltou a deslocar-se de bicicleta - o mesmo transporte utilizado nos crimes anteriores - para uma zona de mato junto à Zona Industrial do Pinhal do Prior, no mesmo concelho, para atear mais um fogo. O incendiário reincidente começa hoje a ser julgado no Tribunal de Aveiro.



De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), a que o CM teve acesso, o arguido percorreu 250 metros num caminho de terra batida, perto das instalações fabris, até chegar a um povoamento florestal com pinheiros e eucaliptos. Pegou num fósforo, incendiou um amontoado de ervas secas, voltou à bicicleta e abandonou o local.



O alerta foi dado por condutores que circulavam no IC2 e que se aperceberam das labaredas. Apesar da rápida intervenção dos bombeiros, as chamas consumiram 1600 metros quadrados de floresta. "O arguido quis atear o fogo, colocando em perigo toda a mancha florestal, como era a sua intenção", indica o MP.



Na altura em que ateou os primeiros dois incêndios, em 2014, Manuel mostrou-se arrependido em tribunal. "Estou muito arrependido. Tinha bebido duas ou três cervejas", disse, na altura. Após a leitura do acórdão, a juíza exigiu-lhe que tratasse o problema de alcoolismo e indicou que a pena suspensa era "uma última oportunidade".