Vale do Lobo, GES e Lena dão 34 milhões a Sócrates

Acusação do MP revela os valores precisos dos alegados subornos destinados a Sócrates na Suíça.

Por António Sérgio Azenha e Tânia Laranjo | 01:30

José Sócrates terá recebido luvas, entre 2006 e 2015, num valor total superior a 34,1 milhões de euros. O dinheiro terá sido proveniente, segundo a acusação do Ministério Público, de três entidades: Grupo Espírito Santo (GES), Grupo Lena e empreendimento turístico Vale do Lobo. O antigo primeiro-ministro foi acusado da prática de 31 crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.



Sócrates foi ainda acusado de ter causado ao Estado um prejuízo, em sede de IRS, de 19,5 milhões de euros, por alegadamente ter escondido do Fisco aquele dinheiro.



A acusação identifica com precisão os pagamentos que terão sido destinados a Sócrates: 21 milhões de euros do GES, "por determinação de Ricardo Salgado", entre 2006 e 2009; mais de 9,7 milhões de euros do Grupo Lena, com origem em Joaquim Barroca e empresas desse grupo; um milhão de euros de Vale do Lobo, no Algarve; 1,2 milhões de euros com origem em dinheiro colocado pelo GES na esfera de Hélder Bataglia e transferido por este para o Grupo Lena; e quase 1,2 milhões de euros provenientes de ganhos financeiros.



Para o Ministério Público, "tais montantes, se bem que recebidos inicialmente em contas controladas pelos arguidos José Paulo Pinto de Sousa e Carlos Santos Silva, eram pertença do arguido José Sócrates, em face da utilização que foi dada a esses mesmos montantes".



José Paulo Pinto de Sousa, que ficou conhecido como o ‘Gordo’ no caso Freeport, é primo e homem de confiança do antigo primeiro-ministro. E foi, no entender do Ministério Público, o primeiro guardião do dinheiro de Sócrates. A partir de 2007, o testa de ferro de Sócrates passou a ser Carlos Santos Silva, seu amigo de longa data. Foi Santos Silva que repatriou, no final de 2010, 23 milhões de euros da Suíça para Portugal, dinheiro que o Ministério Público diz ser de Sócrates.



O Ministério Público pede o afastamento de Sócrates, durante cinco anos, da gestão pública. A acusação, com 3908 páginas, é o apertar do cerco de uma investigação que reuniu milhares de documentos e investigou centenas de contas bancárias. Sócrates responde por 31 crimes e por ter escondido 34 milhões de euros na Suíça.



São três crimes de corrupção (para três corruptores ativos - Ricardo Salgado, Joaquim Barroca e os administradores de Vale do Lobo); 16 crimes de branqueamento - um por cada operação financeira que fez para esconder o dinheiro; e um crime de falsificação, por ter usado o RERT II para repatriar o dinheiro da Suíça, fazendo crer ao Estado que esses milhões de euros eram de Santos Silva.



A acusação revela ainda que o plano de Sócrates foi montado desde que assumiu funções como primeiro-ministro. E o Grupo Lena foi eleito como a empresa que seria beneficiada com a maioria dos contratos públicos (138), de forma a beneficiar também Santos Silva, que funcionava como barriga de aluguer das luvas de Sócrates.



Um dos exemplos referidos na acusação são os contactos feitos para a adjudicação do TGV. José Sócrates reuniu-se com Santos Silva para lhe dar informação confidencial que daria vantagem ao Grupo Lena, que integrava o concurso que mais tarde saiu vencedor. Se o TGV tivesse avançado, o Estado perderia 30 milhões de euros.



Ginásio no Ritz custava 5 mil por ano

O Ministério Público detalha vários gastos de José Sócrates – e que revelam uma vida de luxo para a qual não tinha rendimentos. Por exemplo, em 2010, Santos Silva efetuou uma transferência de 7500 euros para uma conta de Sócrates, mas logo a seguir o ex-primeiro-ministro teve de pagar a anuidade do ginásio que frequentava no hotel Ritz – 5258 euros.



Meses antes, numa estadia no hotel Sheraton, no Algarve, Sócrates pagou 7906 euros, o que o deixou com um saldo de 305 euros negativos.



Gastos em roupa atingiram 20 mil euros num ano

Entre janeiro de 2010 e o início de 2011, José Sócrates foi ‘apenas’ quatro vezes às compras, mas gastou 19 969 euros em indumentárias de marcas de luxo. Noutro exemplo dado pelo MP, Sócrates pagou mais de 15 mil euros numa compra feita em São Paulo.



31 crimes

corrupção passiva de titular de cargo político (3), branqueamento de capitais (16), falsificação de documento (9) e fraude fiscal qualificada (3).



Prejuízos ao Estado

Os 25 arguidos da operação Marquês causaram ao Estado, segundo a acusação, prejuízos superiores a 58 milhões de euros. A verba terá de ser paga ao Estado de forma solidária.



Sociedades offshore

As operações financeiras investigadas no Marquês envolvem dezenas de sociedades offshore. Carlos Santos Silva e Hélder Bataglia tinham dezenas.



Levantamentos

Segundo o Ministério Público, foram feitos mais de 100 levantamentos em numerário, num valor superior a um milhão de euros, destinados a Sócrates.