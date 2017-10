Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vale do Lobo paga a Sócrates e Vara

Pagam para facilitar empréstimos com dados falsificados.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Um esquema fraudulento que começou na compra, em 2006, do empreendimento de luxo Vale do Lobo, escondendo e falsificando informação para fazer a administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) aprovar um empréstimo de 230 milhões de euros e ainda entrar no capital da empresa.



Tudo montado por Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa, como empresários, e Armando Vara, a lança do esquema na administração da CGD. Beneficiários: José Sócrates, então primeiro-ministro, e Vara.



O administrador da CGD exigiu a Gaspar Ferreira e Horta e Costa, logo à primeira reunião, o pagamento de dois milhões de euros em subornos que seriam, de acordo com o Ministério Público, para dividir entre si e Sócrates, que tudo fez para colocar Vara no topo do banco. O dinheiro chegaria aos subornados através das contas de Joaquim Barroca na Suíça, que transferia para a conta de Vara e da filha.



A sugestão de camuflar a real situação do Vale do Lobo, com lotes e apartamentos hipotecados ao BCP escondidos da CGD, partiu do próprio Vara. Forjaram projeções financeiras e de negócio, apresentando o futuro de Vale do Lobo bem mais risonho do que realmente era.



O financiamento para alargar o empreendimento está também descrito na acusação como uma negociata de Gaspar Ferreira e Vara, que fez ignorar os alertas internos da CGD. Várias sociedades do universo Vale do Lobo são arguidas na acusação. Em março de 2007, deviam 309 milhões ao banco público. A intervenção de Vara continua após a sua saída da CGD, no final de 2007, para o BCP.



6 crimes

Oceano Clube Empreendimentos Turísticos do Algarve: fraude fiscal qualificada (3). Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo: fraude fiscal qualificada (3).



Sociedades esconderam

As sociedades Oceano Clube Empreendimentos Turísticos do Algarve e Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo, de Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa, esconderam o recebimento de 2,2 milhões de euros, devendo por isso 751 797,27 euros de IRC.