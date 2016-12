Vandalizam clube e levam galinhas

Correio da Manhã, a direção da coletividade.



O campo de futebol da Idanha encontra-se localizado numa zona isolada, o que terá facilitado o trabalho aos assaltantes. Além daquele galinheiro, as casas mais próximas estão a uma centena de metros. Os moradores não se aperceberam de qualquer um dos crimes.



A PSP de Espinho foi chamada ao local e investiga.



"É muito difícil manter um clube como o nosso, que também tem de pagar a manutenção do campo, além das despesas correntes do futebol popular e da atividade social", lamentou ainda, ao, a direção da coletividade.

Pela terceira vez em cinco meses, as instalações do Grupo Desportivo da Idanha, em Espinho, foram alvo de furto, desta vez com vandalismo à mistura. Os assaltantes aproveitaram e roubaram também 24 galinhas de um vizinho do clube de futebol amador."Roubaram coletes, bolas e outro material para os treinos. E só não levaram os equipamentos porque não calhou", descreveu um dirigente, pedindo o anonimato. "Ainda vandalizaram, com requintes de malvadez, o bar da sede", acrescentou, explicando que espalharam molhos como ketchup e ainda açúcar por todo o espaço.Nos primeiros dois assaltos, que ocorreram nos meses de agosto e outubro, foram roubados esquentadores, eletrodomésticos, mobiliário, cabos elétricos e carne das arcas frigoríficas. Na situação mais recente, dois dias antes do Natal, até a capoeira de um vizinho foi alvo de furto. Os ladrões roubaram todas as galinhas.